Eine Studienreise für die Geschichte

Die Studienreisen haben am Gymnasium Oberaargau in Langenthal eine lange Tradition. Jeweils im letzten Jahr vor der Matura reisen Gymnasial- und FMS-Klassen ins Ausland. Für Renata Müller ist die Destination Griechenland dabei die Studienreise schlechthin. «Nirgendwo sonst können wir unsere Schüler unmittelbarer an die Ursprünge unserer Kultur, an die Bedeutung von Geschichte, Politik und Bildung heranführen», betont die Lehrerin, die heuer bereits zum sechsten Mal mit einer Klasse nach Griechenland gereist ist.

«Das Spannende an dieser Reise ist die Vielseitigkeit», erklärt Renata Müller. «In der Schule können wir nie so umfassend an unterschiedliche Themen herangehen.» So sei die Reise wie «ein fahrendes Klassenzimmer, das an den schönsten Orten Europas hält».

Der «Durchbruch»

Inspiriert von der Ausstellung «ausgegraben!» in Basel hatte Renata Müller 2013 den Kontakt mit der Schweizerischen Archäologischen Schule aufgenommen. Seither werden deren Ausgrabungen in Eretria auf der Insel Euböa jedes Jahr besucht. Dort werden die Klassen aus dem Oberaargau vom wissenschaftlichen Sekretär Tobias Krapf ausführlich über seine Arbeit und die Ausgrabungen informiert. Und dieses Jahr konnten die 40 Schülerinnen und Schüler etwas ganz Besonderes live miterleben: den «Durchbruch» auf der archäologischen Grabung in Amárinthos auf Euböa, wo die Schweizer Archäologen seit Jahren das Heiligtum der Artemis vermutet haben (siehe Kasten).

«Wir gehörten zu den Ersten, die dabei waren, als der Fund einer Tonscherbe die jahrelange Forschung bestätigte.»Renata Müller, Lehrerin

«Wir gehörten zu den Ersten, die dabei waren, als der Fund einer Tonscherbe die jahrelange Forschung bestätigte», freut sich Renata Müller, die die Suche nach dem Heiligtum und deren Entwicklung zusammen mit den anderen Lehrern seit Jahren mitverfolgt hat.

Respekt den Erbauern

Auch die Schüler und Schülerinnen zeigten sich bei fast 40 Grad Celsius begeistert, hautnah dabei zu sein – nur gerade vier Tage nachdem ihre Familien in der Schweiz via Tagesschau über den sensationellen Fund erfahren hatten. Es sei faszinierend, auf Mauern zu stehen, die schon 300 vor Christus gebaut wurden, und dabei zu realisieren, dass die gefundene Tonscherbe «ein Stück der Geschichte vervollständigen kann», sagt die Langenthalerin Olivia Krummenacher. Die Schülerin der Klasse 18 s zollt zugleich jenen Menschen grossen Respekt, welche die Gebäude damals gebaut haben, wie auch denjenigen, die sie nach so langer Zeit entdeckt haben.

Gelernt und gefeiert

Die klassische Rundreise führte die Oberaargauer von der Hafenstadt Igoumenitsa zu den Meteoraklöstern, nach Delphi, Athen, Eretria, an den Kanal von Korinth, nach Mykene, Epidauros, Nafplio, Olympia und Patras. Die Schülerinnen und Schüler nutzten die langen Reisezeiten im Bus mit Lesen, Schlafen oder dem Betrachten der Landschaft. Während der beiden Fährüberfahrten haben einige Schüler ihre Vorträge, die sie dann vor Ort hielten, vorbereitet und sich auf der Rückfahrt mit ihren selbstständigen Arbeiten und Maturarbeiten beschäftigt, die am 1. November abgegeben werden müssen.

Untergebracht war man in Hotels mit Halbpension. Im Fischerdorf Tolo auf dem Peloponnes trafen die Langenthaler auf je eine deutsche und eine österreichische Klasse und haben mit diesen in der örtlichen Bar offenbar tüchtig gefeiert. Der fröhliche Abend soll anderntags jedenfalls das Dorfgespräch gewesen sein. Vermutlich wurde im Ferienort schon lange nicht mehr so ausgelassen getanzt und gesungen. Nur zu deutlich war die Krise auch dort spürbar gewesen. Nun scheint es wieder aufwärtszu­gehen. (Berner Zeitung)