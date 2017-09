Ein Genie war da

251 Jahre ist es her. Damals durchquerte der zehnjährige Wolfgang Amadeus Mozart gemeinsam mit seinen Eltern Leopold und Maria sowie seiner Schwester Nannerl die Schweiz. Von Genf herkommend, fuhr die kleine Reisegruppe auf der Bernstrasse durch Herzogenbuchsee. Zum Andenken wird am 13. Ok­tober beim Eingang des Kreuz-Kultur-Kellers eine Mozart-Gedenktafel enthüllt.

Dies teilt die Kulturkommission Herzogenbuchsee mit.Auf der historischen Reiseroute der Familie Mozart sind in den letzten elf Jahren an 22 Stationen Mozart-Tafeln eingeweiht worden. Das Projekt Schweizer Mozartweg wurde von der Musikerin Christina Kunz anlässlich des Mozartjahrs 2006 initiiert. Die Gedenktafeln sollen Anlass geben, sich auf Mozart zu besinnen und sich an seiner Musik zu erfreuen, schreibt die Kulturkommission. Gesponsert wird die Tafel vom Frauenverein Herzogenbuchsee.

Hat er wirklich haltgemacht?

Das Denkmal in Buchsi ist nicht das erste im Oberaargau. 2009 war vor dem Stadttheater in ­Langenthal ebenfalls eine Mozartstele eingeweiht worden. Ob die Familie damals aber auch tatsächlich in Langenthal haltgemacht hatte, darüber haben sich vor der Einweihung des Denkmals die Geister geschieden. So sagte etwa Stadthistoriker Max Jufer, dass Familie Mozart auf der Landstrasse im Dreilinden zwar Langenthaler Boden überquert hatte, aber am damaligen Marktflecken vorbei direkt weiter Richtung Zürich gefahren war.

Mittlerweile ist die Stele nicht mehr beim Stadttheater zu finden. Als die Baumaschinen auffuhren, musste die Mozarttafel weichen. Derzeit steht sie auf der anderen Seite der Aarwangenstrasse vor dem Möbelgeschäft Gloor. Ob sie nach dem Umbau des Stadttheaters wieder an ihren alten Platz zurückkehren werde, sei derzeit noch unklar, sagt Marianne Hauser Haupt.

Die Langenthaler Kulturbeauftragte findet, vor dem Möbelgeschäft habe das Denkmal einen besseren Platz. «Jetzt ist die Stele auf Augenhöhe. Vor dem Stadttheater stand sie leicht erhöht und war weniger gut sichtbar», so Hauser Haupt.

Einweihungder Mozart-Gedenk­tafel am Freitag, 13. Oktober, um 18.30 Uhr. Anschliessend Apéro im Kreuz-Kultur-Keller. (pd/bga)