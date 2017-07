Doch wieder Fasnacht in Melchnau

Unter dem Motto «Die Letscht» ging Ende Februar die 16. und vermeintlich letzte Melchnauer Fasnacht über die Bühne. Schon frühzeitig hatte das fünfköpfige Organisationskomitee um Heinz Hasler angekündigt, sich nach dieser Ausgabe zurückziehen zu wollen.

Eine Zusage möglicher Nachfolger, die die närrische Tradition weiterführen möchten im Dorf, lag auch am Fasnachtssamstag selber noch nicht vor. Jetzt steht allerdings fest: Die Fasnacht 2017 war doch nicht die letzte im Dorf.

Wie der aktuellen Dorfzeitung zu entnehmen ist, hat sich inzwischen ein neues Komitee gebildet. Der Gruppe unter dem Vorsitz von Alt-Blächsuger Stephan Huber gehören Eltern an, die in den vergangenen Jahren mit ihren Kindern am Umzug teilgenommen haben und diesen auch künftig nicht missen möchten.

Kürzere Route

Dabei strebt das neue OK aber auch einige Neuerungen an. So soll die Melchnauer Fasnacht vorläufig eine reine Kinderfasnacht sein. Die Umzugsroute wird verkürzt und endet neu auf dem Schulhausareal, wo in der Mehrzweckhalle eine Festwirtschaft organisiert wird.

Da konnte offenbar auch Heinz Hasler nicht widerstehen: Wie die Gruppe in der Dorfzeitung schreibt, wird er dem Komitee an der nächsten Fasnacht vom 10. Februar 2018 weiterhin als Umzugschef zur Verfügung stehen. Am Umzug nehmen jedes Jahr bis zu 200 Jungen und Mädchen teil, auch aus den umliegenden Gemeinden. (khl)