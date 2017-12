Dialog mit einem Törtchen

Geschäftig haut die Kassierin der Betriebskantine in die Tasten und fragt: «Noch etwas zum Kaffee, vielleicht ein Linzertörtchen?» Just in diesem Moment erscheint der Investmentbanker und wundert sich, mit wem sie spricht. «Mit dem Linzertörtchen, es ist so traurig, weil es niemand haben möchte», sagt Leni Miescher alias Marlise Fischer.

In der Kantine Z3 der Hector Egger Holzbau AG in Langenthal erleben rund siebzig Besucher hautnah, wie intensiv sich die Probearbeit für ein Theaterstück gestaltet. Seit knapp einer Woche probt das Theater Überland an seinem neuen Stück «Cafeteria», geschrieben von keinem Geringeren als Franz Hohler. Der Autor lässt es sich nicht nehmen, der Probe in der realen Cafeteria persönlich beizuwohnen. «Man wird nicht allzu oft angefragt, ein Theaterstück zu schreiben. Zudem ehrt es mich, dass die Uraufführung zur Wiedereröffnung des Langenthaler Stadttheaters stattfindet, welches mich seit je inspiriert hat», sagt er.

Die Szenen werden wiederholt und weiterentwickelt. Es entstehen angeregte Diskussionen mit Regisseur Reto Lang. Beeindruckt stellen die Zuschauer fest, wie viel Ausdauer und Konzentration gefragt sind. Spontane Ideen, etwa wenn die Kassierin dem Buchhalter kurzerhand das Tablett aus der Hand nimmt, weil der nicht zuhören will, überraschen nicht nur die Regie.

Der Rhythmus muss stimmen

«Das chunnt guet.» Franz Hohler ist vom Gezeigten sichtlich angetan. Der Spielraum der Handlung sei sehr gross und erlaube gewisse Freiheiten. «Ihr müsst herausfinden, wie es am besten für euch läuft. Nicht immer buchstabengetreu, aber der Rhythmus der Dialoge muss stimmen.»

Für Franz Hohler bildet eine Cafeteria einen Ort der informellen Information. Dort sei das Stimmungsbarometer besser messbar als in den Büros selbst. Sein Stück handelt von der Filiale einer Grossbank, die aus Imagegründen beauftragt wird, mehr Frauen in leitenden Funktionen einzustellen. Kurzfristig bietet sich aber lediglich die Möglichkeit an, die Kassierin zu befördern.

«Cafeteria» wird am 9. Februar im Stadttheater uraufgeführt.

