Der Knoten ist gelöst

Eingezont sind die beiden noch unbebauten Parzellen zwischen Dorfbach und Eichenweg in Melchnau schon lange. Gemeinsam mit den Grundstücken ab der Velohandlung Jufer bis zur Liegenschaft an der Dorfstrasse 98 bilden sie die Zone mit Planungspflicht (ZPP) beim Schulhaus.

Es habe für die Parzellen im Besitz unterschiedlicher Eigentümer aber nie ein Konsens für ein sinnvolles Planungsverfahren ge­funden werden können, erklärt Gemeindeschreiber Martin Heiniger. Seit den 1980er-Jahren sind Bestrebungen bereits im Gang. Eine tatsächliche Lösung liegt aber erst heute vor. Gemäss ihr soll ein Teil des Baulandes in der ZPP beim Schulhaus nun wieder ausgezont werden.

Höher und enger

Der Eigentümer der betroffenen Teilparzelle, ein Landwirt, habe kein Interesse an einer Er­schliessung, so Heiniger. Er sei aber einverstanden mit einer entschädigungslosen Auszonung seines Landstücks, das er somit weiterhin wird bewirtschaften können. Den damit einhergehenden Baulandverlust will die Gemeinde mit der Einzonung einer kleineren Parzelle an der Madiswilstrasse ausgleichen.

Gleichzeitig ist die Gemeinde mit der Eigentümerin der verbleibenden Parzellen – sie sind mittlerweile im Besitz einer einzigen Familie – übereingekommen, die ohnehin veraltete ZPP aus dem Jahr 2005 den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die Besitzerfamilie plane, im Gebiet dereinst mehrere Mehrfamilienhäuser im Holzbaustil zu er­richten, verrät Heiniger. Dabei soll insbesondere den Bestrebungen nach einer verdichteten Bauweise Rechnung getragen werden.

So sieht die Anpassung des Baureglements für die ZPP beim Schulhaus nicht nur eine Er­höhung der zulässigen Vollgeschosse von heute zweieinhalb auf neu drei vor. Auch die Mindestgrenzabstände der Wohnbauten sollen gegenüber der Kernzone um einen auf drei Meter reduziert werden.

Näher am Bach

Verkleinern will der Gemeinderat ebenso den Mindestabstand neuer Bauten zum Dorfbach: von heute fast zehn auf noch fünf Meter. Dank geplanter Massnahmen werde zugleich der Hochwasserschutz verbessert, verweist der Gemeindeschreiber auf den Wasserbauplan, der im Dezember vor die Gemeindeversammlung kommen soll.

Sogar noch näher am Bach sollen neue Häuser errichtet werden können, sofern sie bestehende Bauten ersetzen, die heute bereits die reglementarischen Abstände unterschreiten. Ob dieser Passus im angepassten Baureglement beim Kanton Zustimmung findet, werde die Vorprüfung zeigen, räumt Heiniger ein.

Erst der Anfang

Drei Eingaben sind während der Mitwirkung im Mai und im Juni gemacht worden zu den entsprechenden Änderungen im Bau­reglement. Derzeit ist es nun zur Vorprüfung beim Amt für Gemeinden und Raumordnung. Der Gemeinderat hoffe, das Geschäft ebenfalls noch diesen Dezember vor die Gemeindeversammlung bringen zu können, gleichzeitig mit dem Wasserbauplan, erklärt Heiniger.

Kommt sie durch, wäre das aber erst der Anfang. Die Anpassungen der baurechtlichen Grundordnung lege nur das Mass und die Art einer künftigen Nutzung des Gebiets fest, betont der Gemeindeschreiber. Für die Feinheiten müsse danach in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege eine Überbauungsordnung erarbeitet werden.

(Langenthaler Tagblatt)