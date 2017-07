Der «Alptraum» im Flachland

Bald kann Markus Heiniger seinen Film quasi in der Wohnstube geniessen, wohnt er doch in unmittelbarer Nähe zur Marktgasse. Hier wird am 8. August beim Sommerkino seine Produktion über die Leinwand flimmern. Neben Hollywoodstreifen wie «La La Land», «Sully» oder dem mehr­fachen Oscargewinner «Moonlight» hat es heuer auch Platz für zwei Schweizer Produktionen. Eine davon ist «Alptraum», ein Dokudrama (siehe Kasten), bei dem die Gebrüder Markus und Stephan Heiniger ihre Finger entscheidend im Spiel hatten.

Kein alltäglicher Film

Wenige Tage vor dem Aufbau des Sommerkinos sitzt Markus Heiniger beim Kaffee an der Marktgasse und ist voller Vorfreude. Er sagt, wie er verschiedenste Menschen ansprechen will. Wie er hofft, viele Besucher, die sonst kaum kämen, ins Open-Air-Kino zu locken. Und er erzählt, wie anspruchsvoll die Produktionsarbeiten waren. Denn eines ist sicher: Ein alltäglicher Film ist dieser «Alptraum» nicht.

Einerseits, weil hier eine hochemotionale Komponente hineinspielt. Die, dass sich zwei Freunde im echten Leben total verkrachten, nichts mehr miteinander zu tun haben wollten und dass nun eine subjektive Geschichte mit dem gemeinsam gedrehten Material erzählt wird.

«Wir waren von der Wucht begeistert.»Markus Heiniger, Filmproduzent

Andererseits ist Regisseur Manuel Lobmaier gleich auch noch Protagonist, was die Arbeit am Schnittpult für Stephan Heiniger umso delikater machte. In seinem Studio in Luzern sitzend und via Skype verbunden, versucht er, diesen Prozess greifbarer zu machen. «Wir diskutierten viel über den Handlungsstrang.»

Denn Regisseur Lobmaier habe mit seinen persönlichen Erfahrungen eine genaue Vorstellung des Ablaufs gehabt. «Für die Dramaturgie des Films haben wir aber auch die Erzählung verändern oder zuspitzen müssen.»

Vom Erfolg überzeugt

Im Zentrum von «Alptraum» steht das Thema Freundschaft und wie eine solche auf die Probe gestellt werden kann. Die äusse­re Dramaturgie der Geschichte macht das gnadenlose Wetter, wobei er nicht hoffe, das Petrus den Film gesehen habe, sagt Stephan Heiniger und lacht. Freundschaft sei sowieso ein universelles Thema, fügt Markus Heiniger an. Er ist überzeugt, dass die Geschichte beim Sommerkino gut ankommt. «Gerade in ländlichen Gebieten ist unsere Produktion sehr erfolgreich.»

Die Mittelländer-Sehnsucht

Von der Qualität des Films scheinen auch die beiden Sommerkino-Organisatoren Rita Soom und Marcel Marti überzeugt zu sein. Nach der Premiere im Frühling in Langenthal fragte Markus Heiniger dann schliesslich nach, ob der Film ein Thema fürs diesjährige Sommerkino sei. Nun steht «Alptraum» im Programm und auf den Aushängen. Die Gebrüder Heiniger hoffen, die Geschichte der erfolgreichen Vorführungen früherer regionaler Produktionen weiterführen zu können.

«Gerade in ländlichen Gebieten ist unsere Produktion sehr erfolgreich.»Markus Heiniger

Entsprechend hat Produzent Markus Heiniger kräftig die Werbetrommel gerührt. Er kontaktierte Verbände, Bauern und Bekannte. Vor der Ausstrahlung im Sommerkino sollen sogar Alphornbläser spielen, um den Film musikalisch zu untermalen.

Viel Zeit investiert

Weder Markus noch Stephan Heiniger haben je eine Auszeit auf einer Alp genommen. Allerdings kennen beide das Gefühl, wenn bei zu viel Arbeit der Wunsch nach Ruhe in den Bergen wächst. «Das ist eine Sehnsucht vieler Mittelländer», ist Markus Heiniger überzeugt.

Den Regisseur Manuel Lobmaier haben Markus Heiniger und sein Partner bei Parasol Films, Steve Walker, an einem Drehbuchmeeting in Bern getroffen. Danach sei dieser mit dem «Alptraum»-Material auf die beiden Filmemacher zugekommen. «Wir waren begeistert von der Wucht des Materials», sagt Markus Heiniger.

Zwei Städter allein auf der Alp: Die Probleme, die dabei entstehen, sind vorprogrammiert. Bild: zvg

Dass es überhaupt zur Produktion des Films kam, ist nicht selbstverständlich. Wie Heinigers sagen, mussten sie gemeinsam mit dem Regisseur «einige Hürden meistern, damit die Geschichte allen Protagonisten gerecht wird und trotzdem die Wucht und der Humor erhalten bleiben, die aus der sehr direkten Erzählweise entstehen».

Von «Chrigu» bis «Goalie»

Das Langenthaler Sommerkino ist ein guter Nährboden für lokale Filmproduktionen: «Chrigu», «Tod in der Lochmatt» und «Dr Goalie bin ig» haben jeweils an die tausend Besucher angelockt. Die Organisatoren mussten mit Stühlen aus dem Hotel Bären aushelfen. Auch bemerkenswert: Das Wetter spielte immer mit.

(Langenthaler Tagblatt)