Alte Fassade erhält Kur

Diese Einkleidung fällt auf: Das Schulhaus 23 auf dem Gelände des Gymnasiums Oberaargau ist seit längerer Zeit mit Gerüsten und Planen eingepackt. Seit Februar wird das 54-jährige Gebäude nämlich saniert. Das Projekt verläuft in mehreren Phasen. Während ein erster Teil bereits vor drei Jahren gemacht wurde, geht es jetzt darum, mit einer Beton­sanierung kleine Risse in der ­Fassade auszubessern und neue Fenster nach dem aktuellen Energiestandard einzubauen.

Das alles benötigt Zeit, doch die neue Schulleiterin Barbara Kunz hofft, dass bis Ende der Herbst­ferien Mitte Oktober alle Ar­beiten abgeschlossen sind. «Die Bauarbeiten verliefen für uns bisher zufriedenstellend. Es sieht gut aus», sagt Kunz.

Hoffen auf Baustopp

Gerade durch Spitzereien sei die Lärmbelastung vor den Sommerferien hoch gewesen. Die Bauarbeiter seien dem Gymnasium aber entgegengekommen. So hätten sie den Lärm von 7.30 Uhr bis 15 Uhr und während der Maturprüfungen unterbrochen.

Die Rektorin hofft zudem für die ersten fünf Wochen im neuen Schuljahr auf einen Baustopp – ohne dass man dabei baulich in Verzug gerät. «Lärm und Staub sind sonst einfach zu viel», sagt Kunz. Auch den Stundenplan müsste sie anpassen. Denn pro Woche werden im Haus 23 jeweils zwei Schulzimmer pro Halbgeschoss saniert. So appelliert Kunz an die Geduld von Lehrpersonal sowie Lernenden und sagt: «Spätestens im Winter werden wir die neu isolierten Fenster zu schätzen wissen.» (Berner Zeitung)