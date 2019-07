50 Kinder stehen ohne Kita-Platz da

Unhygienische Räume, kein Geld fürs Essen und unbezahlte Löhne ans Personal: Diese Stichworte beschreiben nicht unbedingt einen Ort, an dem man die eigenen Kinder wissen will. Doch wurden in den letzten Wochen von Mitarbeitern und Kunden der Kita-Kette «YouKita AG» gerade solche Beschwerden publik gemacht.