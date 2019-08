2,25 Millionen für den Eissport in Langenthal

Die Tage der Schorenhalle sind angezählt. 2031 läuft der bestehende Baurechtsvertrag mit der Burgergemeinde Schoren aus. Spätestens dann soll das in die Jahre gekommene Stadion rückgebaut und dem Eissport in einem neuen Stadion im Hard gefrönt werden. Das ist zumindest der Plan des Gemeinderats. Und so erhofft man es sich seitens des SC Langenthal. Der dreifache Swiss-League-Meister mit seiner laufend gewachsenen Nachwuchsabteilung ist der grösste Nutzer der hiesigen Eissportinfrastruktur.