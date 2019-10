Wo die Wahlurnen im Taxi vorfahren

Die ersten Urnen stammen aus der Nachbarschaft. Um 12.08 Uhr fährt das Taxi mit den Stimmrechtsausweisen und -zetteln aus dem Stadtteil 3 vor. Mattenhof-Weissenbühl, nur ein Katzensprung von der Sporthalle Weissenstein entfernt. Schnell werden sie in das Obergeschoss in die Halle H05 getragen, wo an langen Festbänken Leute Platz genommen haben.