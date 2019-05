Wechselhaftes Wetter hält Feinstaub in Grenzen

Auch diese Kleinstpartikel sind gesundheitsschädigend, weshalb die Luftreinhalte-Verordnung im vergangenen Juni ergänzt wurde. Neu gilt ein Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Quadratmeter im Jahresmittel für diese allerfeinsten Partikel. Dies entspricht laut Mitteilung der bernischen Volkswirtschaftsdirektion den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation.

Die Messstellen in der Nordwestschweiz wiesen im Jahresmittel zwischen 11 und 16 Mikrogramm pro Kubikmeter aus, was über dem Grenzwert liegt. Dies zeige, dass die Massnahmen zur Luftreinhaltung weiterhin wichtig seien, schreibt die Bernische Volkswirtschaftsdirektion in ihrer Mitteilung.

Insbesondere bei Dieselmotoren und Holzheizungen, beides zentrale Quellen von Feinstaub, gibt es laut Volkswirtschaftsdirektion Handlungsbedarf. Bei den grösseren Feinstaubpartikeln konnte der Jahresgrenzwert deutlich eingehalten werden. Mit einer Ausnahme: die Strassenschlucht am Berner Bollwerk.