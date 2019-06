Warum wir streiken

Zu viele Frauen leisten einen grossen Teil der unentgeltlichen Betreuungsarbeit, für die sie gar nicht oder ungenügend entlöhnt werden. Im Alter werden sie gleich nochmals abgestraft: Frauen erhalten im Durchschnitt ein Drittel weniger Rente als Männer.

Der Streik ist ein Signal, das wir gemeinsam setzen: Wir verlangen keine Privilegien, sondern lediglich gleich lange Spiesse für die systematisch benachteiligte Hälfte unserer Gesellschaft. Es geht nicht darum, Frauen besserzustellen. Unsere Anliegen sind zu wichtig, als dass wir sie einer Diskussion opfern darüber, ob der Streik legitim ist und unter welchen Umständen.

Wurde unseren Vorreiterinnen 1991 noch mit Entlassung gedroht, so lassen unterdessen einige Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden freie Hand – wenn auch teils unter der Bedingung, dass die Streikzeit kompensiert wird. Unser Anspruch kann nicht grundsätzlich bestritten werden.

Und unser Signal wird Schub entwickeln. Davon profitieren werden auch Frauen, die den Streik nicht unterstützen wollen oder können. Das gilt insbesondere für jene, die an diesem Tag Familien-, Haus- und Carearbeit leisten. Jede versieht ihren Dienst an der Gesellschaft und leistet ihren Anteil am Fortschritt.