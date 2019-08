Wärmepumpen sollen weniger kosten

«Nicht die feine Art»

Grossen ruft den Regierungsrat in einem Brief dazu auf, die Wasserverbrauchszinsen für Wärmepumpen schnellstmöglich ganz abzuschaffen. Und er will die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantons Bern abklären lassen, ob die Regierung überhaupt innert so kurzer Zeit einen parlamentarischen Entscheid wieder zur Debatte bringen durfte. «Sollte das zulässig sein, ist es sicher nicht die feine Art einer Regierung.»

Vor allem aber versteht er nicht, warum man Wasserverbrauchszinsen bezahlen müsse, wenn man gar kein Wasser verbrauche. Mit Wärmepumpen entnehme man dem Wasser zwei bis vier Grad Wärme, gebe es aber wieder ins Erdreich zurück.

Der Regierungsrat hatte auf Grossens Motion allerdings schon vor zehn Jahren entgegnet, dass jede Wärmepumpe, die mit Grundwasser betrieben werde, einen Eingriff in das Grundwassersystem bedeute. Insbesondere könnten Grundwasser und Boden physikalisch, chemisch und bakteriell beeinträchtigt werden.

Regelmässige Kontrollen während des Betriebs seien deshalb unabdingbar. Für diese Kontrollen pochte die Kantonsregierung auf Gebühren. Und es gehe auch darum, die Wärmepumpenbetreiber dafür zu sensibilisieren, dass sie eine Ressource nutzen würden. Auch wenn dies dem ökologisch gewollten Ersatz von Ölheizungen durch Wärmepumpen zuwiderläuft.