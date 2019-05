Thorberg-Direktor Egger hat genug

Thomas Egger konnte 2015 nicht wissen, wie sehr er den Nagel auf den Kopf treffen sollte. Damals, kurz nach seinem Amtsantritt als neuer Direktor des Gefängnisses auf dem Thorberg, sprach er in einem Interview darüber, was ihn in den nächsten Jahren erwarten könnte. So sagte er etwa, dass er sich nun zuerst beweisen wolle und seine Mannschaft überzeugen müsse, auf ihn zu hören. Und er kündigte an, dass ihn einige seiner Mitarbeiter wohl auch zum Teufel wünschen würden.