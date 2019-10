Staatsanwalt zieht den Freispruch weiter

Mit dieser nicht mehr stattgefundenen Konfrontation seien die Verteidigungsrechte verletzt worden, argumentiert das Obergericht. Dieses Versäumnis haben die Behörden zu verantworten. Die Zeugen konnten später nicht mehr aufgeboten werden, weil sie nach ihrer bedingten Entlassung aus dem Gefängnis ins Ausland gereist respektive ausgeschafft worden sind. Die Staatsanwaltschaft stellte sich auf den Standpunkt, dass eine weitere Befragung nicht mehr nötig gewesen sei.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat inzwischen entschieden, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen. Die Beschwerde werde in den nächsten Tagen nach Lausanne geschickt, schreibt Markus Scholl, der stellvertretende Informationschef der Staatsanwaltschaft.

Es geht in diesem Fall eines sogenannten Rip-Deals nicht nur um den Freispruch, sondern auch um viel Geld für den Kanton. Der Mann sass insgesamt 627 Tage in Italien und der Schweiz in Haft, dazu kamen gut 200 Tage Hausarrest in Italien. Dafür soll er mit rund 80'000 Franken entschädigt werden. Hinzu kommen Verfahrenskosten und Honorare der Verteidigung von 40'000 Franken.