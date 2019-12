Schwarze Wohnwagen vertreiben den Berner Bären

Adrian Spahr und Nils Fiechter posieren vor ihrem jüngsten Wurf: dem Abstimmungsplakat gegen den Transitplatz für ausländische Fahrende in Wileroltigen. Es zeigt sieben schwarze Wohnwagen, die Richtung Kanton Bern brausen und den Berner Bären in die Flucht schlagen. «Millionen-Transitplatz Nein», steht in der rechten Ecke des Plakates geschrieben.