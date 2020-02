Schneggs provokante Idee löst gemischte Reaktionen aus

Die GDK habe dazu noch keine Stellung bezogen, weil sie sich auf die aktuelle Debatte im nationalen Parlament fokussiere. In der Vergangenheit sei das Gremium gegenüber solchen Modellen aber stets skeptisch bis ablehnend gewesen. So etwa 2008, als der Verfassungsartikel «Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung» vom Volk abgelehnt worden sei.

Einer der Gründe für die Bedenken der Konferenz: Die Rolle der Krankenkassen würde durch ein solches System gestärkt. Deshalb seien diese auch stets für ein solches Modell gewesen, sagt Jordi. «Aber dabei stellt sich die Frage, welche Rolle die Kantone als Versorgungsverantwortliche noch spielen würden.» Denn ­diese wären dann primär für den sozialen Ausgleich verantwortlich.