Schluss mit Exzessen bei der Spitex

Lohnexzesse, Entlassungen, Versorgungsengpässe, Komplottvorwürfe: Der Streit zwischen der Spitex Bern und der Spitex Seeland Anfang des letzten Jahres hatte es in sich. So sehr, dass sich der Kanton Bern einschaltete. Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP) gab eine Untersuchung über Finanzen und Beteiligungen der beiden Betriebe sowie des Pflegezentrums Schönberg in Auftrag.