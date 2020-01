Rückkehrzentren nehmen im Frühling den Dienst auf

Der Grosse Rat hat die Neustrukturierung des Berner Asylwesens letztes Jahr beschlossen. Sie verfolgt zwei Hauptziele: Wer bleiben darf, soll besser integriert werden. Wer gehen muss, soll zügig ausgeschafft werden. Der Kanton Bern passt so seinen Asyl- und Flüchtlingsbereich den eidgenössischen Vorgaben an.

Ab Mitte Januar erhalten sämtliche Personen mit rechtskräftigem Wegweisungsentscheid im Kanton Bern ein erstes Informationsschreiben. Familien mit schulpflichtigen Kindern werden zudem vom kantonalen Migrationsdienst zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Man wolle auf die besonderen Bedürfnisse von Familien Rücksicht nehmen, schreibt die Sicherheitsdirektion.

Generell will der Kanton Bern den Weggewiesenen die freiwillige Rückkehr schmackhaft machen: Wer sich bis Ende Februar 2020 für eine selbständige Rückreise anmeldet, kann mit einem finanziellen Zustupf rechnen – also mit einer höheren Rückkehrhilfe. Wer nicht selbständig ausreisen will, erhält laut Kanton «detaillierte Informationen zum Umzug ins Rückkehrzentrum» - inklusive dem genauen Datum des Umzugs.