Regierungsrat gegen zusätzliche Trauungstermine in Schlössern

Die bernischen Zivilstandsämter bieten nach Ansicht der Regierung genügend Termine für Trauungen in besonderem Ambiente an. Eine Ausweitung des Angebots sei nicht nötig. Das schreibt der Regierungsrat in seiner am Montag publizierten Antwort auf einen Vorstoss im Grossen Rat. Er lehnt die Motion ab, die Parlamentarier aller acht Fraktionen unterschrieben haben.