Regierung droht mit Verzicht auf Bildungsbauten

Während der halbe Kanton in den Ferien weilt, sorgt eine Finanzierungsfrage für dicke Luft zwischen Regierung und Teilen des Parlaments. Alles läuft auf ein finales Kräftemessen in der kommenden Herbstsession hinaus. Um was geht es?

Der Kanton Bern hat ein Problem. Um längerfristig nicht den Anschluss zu verlieren, müsste er in den kommenden zehn Jahren dringend hohe Investitionen tätigen. Gleich mehrere Bauvorhaben stehen an: die Verkehrssanierungen Emmental und Oberaargau; die Sanierungen der Gefängnisse, Gymnasien und Berufsschulen; die Investitionen in den Medizinalstandort Kanton Bern sowie die Neubauten des BFH-Campus in Bern und des Bildungscampus in Burgdorf. Politisch sind diese Investitionen alle mehr oder weniger unbestritten. Die grosse Frage ist aber, wie diese Vorhaben finanziert werden sollen. Und genau hier entzweit sich Berns Politik.