«Rede wi druckt»: Im Grossen Rat

Derzeit läuft die Herbstsession, in der Wandelhalle herrscht ein reges «Glöif». Doch was spielt sich im Berner Rathaus eigentlich jeweils ab? Welche Pakte werden in der Wandelhalle geschmiedet? Was passiert, wenn es vor dem Rathaus zu einer Demo kommt? Und welche Rolle spielt Roger Federer im Ratssaal? Antworten geben Sandra Rutschi und Marius Aschwanden vom BZ-Kantonsressort, die beide regelmässig für die Berner Zeitung aus dem Kantonsparlament berichten.