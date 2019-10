Die besten Videos der Berner Wahlnacht

Viele Leute würden sie als Regierungsrätin behalten wollen, glaubt Beatrice Simon zu wissen. (Video: Béatrice Beyeler, Sandra Rutschi)

Zu den Verlierern der Nationalratswahlen gehören die SP und die SVP: Beide büssten sie zwei Sitze in der Grossen Kammer ein. Zwei Exponenten, die in ihren Lagern polarisieren, konnten sich denn auch nicht vollends über ihren persönlichen Erfolg erfreuen und bliesen stattdessen – in gewohnter Manier – zum Gegenangriff: Die frühere Juso-Chefin Tamara Funiciello stellte schon einmal klar, dass sie das Heu nicht auf derselben Bühne wie die Grünliberalen habe. Und Erich Hess findet, dass es den Grünen sowieso nicht um das Klima gehe, sondern darum, dem Mittelstand mehr Geld aus dem Portemonnaie zu holen: