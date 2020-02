Sturmtief Petra: Rekordwerte in Thun und ein zerstörtes Messgerät

Die höchsten Böenspitzen wurden auf dem Bantiger sowie auch auf dem Napf verzeichnet mit 171 km/h, schreibt Meteonews in einer Mitteilung. Die 171 km/h auf dem Napf sind Allzeit-Rekord für diese Station seit Messbeginn 1981. Der Wert löst den bisherigen Rekordwert von 169 km/h ab, der während dem Orkan Vivian am 27. Februar 1990 aufgestellt wurde. Und: Die Böe um 2.20 Uhr war so stark, dass das Messgerät zerstört wurde.

Höchste Böen der letzten Stunde in den Niederungen: Thun BE 130 km/h, Salen-Reutenen TG 126 km/h, Rothenthurm SZ 124 km/h, Würenlingen 122 km/h, Egolzwil LU 120 km/h! pic.twitter.com/LBdFYGFs6o — meteocentrale.ch (@meteocentrale) February 4, 2020

In Thun wurden gemäss Meteocentrale Orkanböen von bis zu 130 km/h gemessen. Was auch der Thuner Grossrat Carlo Reinhard auf seinem Twitter-Profil bestätigt: «In Thun wars wirklich heftig», schreibt er.

Auf dem #Chasseral und #Bantiger brachte die #Kaltfront vom Randtief von #Petra Wind in voller #Orkanstärke. Der 10-Minuten-Mittelwind auf dem Chasseral lag zeitweise bei 130.7 km/h. Auf dem Bantiger wurde eine Böe von 171.4 km/h gemessen. https://t.co/ukMOKW9ZVC (cs) pic.twitter.com/iGt5mBFHxs — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 4, 2020

Die Kantonspolizei Bern meldet am Dienstagvormittag auf Twitter, dass sie seit 1 Uhr rund 110 Meldungen zum Sturm erhalten habe. Die meisten würden umgestürzte Bäume betreffen. Gemäss bisherigen Kenntnissen der Polizei wurde eine Person nach einem Autounfall ins Spital gebracht. Auch Schutz und Rettung Bern steht im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern ist seit den frühen Morgenstunden unterwegs.

Die Hauptstrasse Oberdiessbach nach Wichtrach ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt, meldet der TCS. Der Grund: Sturmschäden.

Wegen des Sturmtiefs Petra ist auch die Berufsfeuerwehr im Einsatz. Update folgt. pic.twitter.com/F2Za3ChVAx — Schutz und Rettung Bern (@schutzrettungbe) February 4, 2020

Die BKW meldet, dass durch den Sturm verschiedene Leitungen im Kanton beschädigt worden sind. So etwa in Wohlen b. Bern, Walkringen oder Guggisberg. Die detaillierte Karte finden Sie hier.

#Sturm#Petra hat in der Nacht verschiedene Leitungen beschädigt. Unsere Fachleute arbeiten an der möglichst raschen Behebung. Wir bitten um Verständnis für die Unterbrüche in der Stromversorgung. Die aktuelle Übersicht: https://t.co/q5s0pWhKCD — BKW (@bkw) February 4, 2020

Die Polizei rät bei einem solchen Sturm gemäss Tweet der Kantonspolizei Solothurn: