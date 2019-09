Parlament wünscht Prêles als Variante für Gefängnisstandort

Das erste Stück: Das desolate Regionalgefängnis Biel soll durch einen Neubau mit 250 Plätzen im Berner Jura oder im Seeland abgelöst werden. Der Grosse Rat will dabei prüfen lassen, ob der Standort des leer stehenden Jugendheims Prêles dafür infrage kommt.

«Als Landreserve ist Prêles eine strategische Option.»Philippe Müller (FDP), Justiz- und Polizeidirektor

Als Landreserve ist Prêles für Justizdirektor Philippe Müller (FDP) «eine mögliche strategische Option». Er sagte aber auch, dass die Infrastruktur nicht für den Straf- und Massnahmenvollzug nutzbar sei. Also wird ohnehin ein Neubau nötig. Eine kürzlich für 38 Millionen Franken sanierte Liegenschaft abreissen, um Platz zu schaffen, oder doch lieber weiterhin 200'000 Franken jährlich an Unterhaltskosten für ungenutzte Infrastruktur berappen? Eine Frage, die das Kantonsparlament lieber später als früher beantwortet.

Der zweite Happen: Ist der Neubau fertig, so kann das Regionalgefängnis Biel geschlossen werden. Gleichzeitig werden jene in Bern, Burgdorf und Thun instand gehalten. Vorgesehen ist in Thun auch ein Anbau mit 80 Plätzen. Auch die Einrichtung in Moutier soll weiterbetrieben werden.

Auf die lange Bank geschoben wurde der Thorberg. Erst wenn die anderen Happen geschluckt und verdaut sind, soll die Frage nach der Zukunft der Justizvollzugsanstalt im Krauchthal beantwortet werden. Möglich sei, dass der Thorberg – der dritte Mundvoll – über 2030 hinaus betrieben werde, so Müller.

Wider- und Ansprüche

Kritisiert wurde im Rat, dass der Masterplan nicht übereinstimmt mit der vorangehenden Justizvollzugsstrategie. Sanieren statt neu bauen gilt auch für die Frauenstrafanstalt Hindelbank sowie die Anstalten St. Johannsen und Witzwil. Thomas Gerber (Grüne, Hinterkappelen) und Tom Gerber (EVP, Reconvilier) wollten ihn daher zurückweisen. Er erfülle die Ansprüche an ein Planungsinstrument nicht, argumentierte Letzterer.