Berner Parlament erhöht Steuerabzug für Kita-Kosten auf 16'000 Franken

Im Kanton Bern steigt der Steuerabzug für familienexterne Kinderbetreuung von 8000 Franken auf maximal 16'000 Franken. Dies hat der Grosse Rat am Donnerstag in der ersten Lesung des Steuergesetzes beschlossen. Die Detailberatung geht am Montag weiter. Bei der kontroversen Debatte rund um die Frage der Kinderbetreuungskosten lehnte der Rat einen Systemwechsel zu Steuergutschriften ab.