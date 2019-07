Nur ein Regierungsrat fliegt in die Ferien

Philippe Müller fliegt nach Finnland, seine Kolleginnen und Kollegen verzichten im Sommer aufs Flugzeug. Illustration: Max Spring

Weil Schulferien sind, finden zwar gerade keine Klimastreiks statt. Doch die sogenannte Klimajugend bereitet sich offenbar umso intensiver auf die nationale Demonstration vor, die im September geplant ist. Greta statt Kreta: Das propagieren immer mehr Jugendliche. Sie folgen der schwedischen Klimaschutzaktivistin, wollen umweltfreundlich mit der Eisenbahn verreisen, fordern Nachtzüge statt Billigflieger, und tatsächlich hat die Zahl der Flugreisenden ab Zürich-Kloten zuletzt leicht abgenommen.

«Ich wohne dort, wo andere Ferien machen, und werde vor allem Grindelwald geniessen.» Christine Häsler, grüne Bildungsdirektorin

Ab Bern-Belp sogar sehr stark, allerdings aus anderen Gründen. Aber die Grünen möchten den Linien- und Charterverkehr ab dem Belpmoos am liebsten ganz zum Erliegen bringen. Da stellt sich die Frage, wie Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker als Vorbilder taugen.

Die grüne Regierungsrätin Christine Häsler, als Berner Erziehungsdirektorin direkt von den Schülerstreiks betroffen, sagt in unserer Umfrage: «Ich wohne dort, wo andere Ferien machen, und werde vor allem Grindelwald geniessen.» Mit dem Zug reist sie noch eine Woche ins Südtirol. Absolut klimafreundlich ist das allerdings auch nicht, wenn man zum Beispiel mit den Dieseltriebwagen der Vinschgauerbahn unterwegs ist.

Schweiz ist mehrheitsfähig

Regierungspräsident Christoph Ammann (SP) wird sich spontan entscheiden, wo er Ferien macht. Die anvisierten Reiseziele liegen in den Kantonen Bern, Wallis und Neuenburg. Er wird mit verschiedenen Verkehrsmitteln reisen – ein Flugzeug ist selbstredend nicht darunter. Regierungsvizepräsident Pierre Alain Schnegg (SVP) verbringt seine Ferien zu Hause im Berner Jura und im Wallis. Dorthin reist er im Auto.

Sein Parteikollege, der für Bau-, Energie- und Verkehrsfragen zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP), verbringt seine Ferien grösstenteils ums Haus in Kaufdorf und ist mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Wohin es geht, das behält er für sich. Regierungsrätin Beatrice Simon (BDP) reist für ein paar Tage mit dem Auto nach Spanien. Den Rest der Sommerferien verbringt sie in der Schweiz.

SP-Regierungsrätin Evi Allemann fährt mit dem Zug und dem Schiff nach Kroatien. Sie hat schon als VCS-Präsidentin in den Ferien immer aufs Flugzeug verzichtet. Auch ein Auto hat sie keins, nicht einmal einen Führerausweis.

Der Wunsch der Tochter

Die Klimadebatte habe die Wahl der Reiseziele nicht speziell beeinflusst, sagen alle Regierungsräte. Bleibt Philippe Müller. Der FDP-Regierungsrat fliegt in die USA. Seine 17-jährige Tochter habe sich diesen Trip schon länger gewünscht. Und man wisse ja nie, wie lange die Nachkommen noch mit ihren Eltern in die Ferien kommen. So machen sie nun diese Reise. Im Preis für die Flugtickets sei eine gewisse CO2-Kompensation enthalten.

Aber man dürfe gern in den Herbst­ferien wieder nachfragen, so Müller. Dann werde er ziemlich sicher in der Schweiz Wander­ferien machen, wenn andere in wärmere Gefilde für Badeferien fliegen. Auch die Sommerferien habe er schon oft in der Schweiz verbracht, sagt Müller, im Tessin oder im Engadin etwa. Aber auch das Fliegen will sich der Freisinnige nicht verbieten lassen. Alles andere wäre für ihn «Gesinnungsterror». Zum Glück gebe es in der Schweiz aber «keine Gesinnungspolizei wie in China».