Kurt Wenger rückt in den Grossen Rat nach

Der Meikircher Gemeindepräsident Kurt Wenger (SVP) rückt in den Grossen Rat nach. Er tritt die Nachfolge von Lars Guggisberg an, der für den designierten SVP-Ständerat Werner Salzmann in den Nationalrat aufrückt. Der 42-jährige Kirchlindacher ist mit 91'616 Stimmen erster Ersatz.