Am letzten Samstag gingen in Bern 60'000 Menschen gemeinsam auf die Strasse. Sie alle forderten strengere Massnahmen gegen die voranschreitende Klimaerwärmung. Es ist seit Anfang Jahr das Wahlkampfthema Nummer Eins. Die Sorge ums Klima hat vor allem die jungen Menschen in unserem Land ergriffen. Eine neue Bewegung ist entstanden: die Klimajugend.