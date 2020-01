Kitzbühel-Trip von bernjurassischen Politikern wird untersucht

Die Geschichte mutet an wie eine kleine Ausgabe der Affäre um Pierre Maudets Reise nach Abu Dhabi. Ähnlich wie der Genfer Staatsrat liessen sich mehrere Mitglieder des bernjurassischen Rats im Januar 2018 einladen für einen Dreitagetrip in den österreichischen Skiweltcuport Kitzbühel. Spender war Walter von Känel, Chef der Uhrenfirma Longines in Saint-Imier. Seine Chronometer sind in Kitzbühel als Zeitnehmer im Einsatz. Weil der geschenkte Trip den für Berner Amtsträger erlaubten Gegenwert von 200 Franken bei weitem übersteigt, hat die Berner Staatsanwaltschaft nun Ermittlungen wegen möglicher Vorteilsannahme aufgenommen.