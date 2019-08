Kantonsgelder für neues Uni-Forschungszentrum

Der Grosse Rat bewilligte im November des vergangenen Jahres bereits 1,2 Millionen Franken für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs. Nun geht es um die Planung und Projektierung des Gebäudes, das auf einer Parzelle im Besitz des Kantons Bern an der Friedbühlstrasse entstehen soll. Das teilte die Berner Regierung am Dienstag mit. Der Neubau wird voraussichtlich im Jahr 2029 bezugsbereit sein und dürfte rund 340 Millionen Franken kosten.

In seiner Mitteilung präsentiert der Berner Regierungsrat das Projekt als Bestandteil der Strategie, den Medizinalstandort Bern zu stärken. Die Berner Regierung will die Medizinische Fakultät der Uni Bern zur grössten Ausbildungsstätte für Humanmedizin der Schweiz ausbauen und auf dem Insel-Areal konzentrieren.

Sieben Institute der Medizinischen Fakultät sollen im Neubau untergebracht werden. Der Bund wird sich voraussichtlich mit rund 50 Millionen Franken an den Baukosten beteiligen.

Bericht zeigt weitere Vorhaben

Als der bernische Grosse Rat vor bald einem Jahr den Kredit für den Architekturwettbewerb bewilligte, verlangte er, dass die Regierung bis Ende 2019 einen Bericht zum Raumbedarf der Uni Bern und des Inselspitals vorlegt. Mehrere Redner sagten, es sei angesichts des hohen Investitionsbedarfs nötig, Prioritäten zu setzen.

Am Dienstag hat nun der Regierungsrat diesen 41-seitigen Bericht veröffentlicht. Darin steht, viele heutige Gebäude der medizinischen Fakultät genügten den aktuellen Anforderungen nicht mehr.

Für die räumliche Weiterentwicklung der medizinischen Fakultät auf dem Insel-Areal seien bis ins Jahr 2034 gemäss einer Grobschätzung Investitionen von rund 945 Millionen Franken nötig. Im Gegenzug entfielen Mietkosten durch die Ablösung bestehender, provisorischer Standorte.

Im geplanten Forschungs- und Ausbildungszentrum an der Friedbühlstrasse soll vor allem eine «zeitgemässe Laborinfrastruktur» für die Forschung eingerichtet werden. Zudem sind Praktika- und Seminarräume geplant.

Als zweites Projekt in Planung zugunsten der medizinischen Fakultät erwähnt der Bericht ein Lehr- und Ausbildungszentrum, das ebenfalls etwa im Jahr 2030 bezogen werden soll. Es soll weiter südlich auf dem Insel-Areal entstehen. Die Investitionskosten für dieses Gebäude schätzt der Kanton auf rund 156 Millionen Franken.

2021 bezogen wird das Gebäude, an dem derzeit an der Murtenstrasse 24 gebaut wird. Das Bernervolk bewilligte 2016 an der Urne den Baukredit von rund 140 Millionen Franken für dieses Gebäude, in dem das Institut für Rechtsmedizin und Teile des Departements für Klinische Forschung der Uni Bern untergebracht werden.