Kanton richtet Stromtankstellen bei Verkehrsprüfzentren ein

Der Kanton Bern hat bei den Verkehrsprüfzentren in Bern, Thun, Orpund und Bützberg öffentlich Ladestationen für Elektroautos eingerichtet. Jede Station verfügt über zwei parallel nutzbare Anschlüsse.

Die Leistung von 22 Kilowatt pro Stunde entspricht einer normalen Wechselstromladung, wie das Strassenverkehrsamt am Donnerstag mitteilte. Die Kilowattstunde kostet 45 Rappen, die Parkgebühr einen Franken pro Stunde.

Die Stationen in Bern und Thun sind rund um die Uhr offen, in Orpund und Bützberg nur während der Öffnungszeiten des Verkehrsprüfzentrums. Mit den Stromtankstellen will der Kanton einen Beitrag leisten zum nachhaltigen Umgang mit Energie.