Kanton Bern will Schäden durch Borkenkäfer eindämmen

Die Wetterextreme der letzten Jahre setzen den Berner Wäldern zu. Damit steigt auch im Mittelland, im Berner Jura und in den tieferen Lagen der Voralpen die Gefahr von Borkenkäferbefall. Der Kanton Bern ergreift deshalb Massnahmen.

Mit einem Forstschutzprogramm will der Kanton in diesen Gebieten die Waldnutzung fördern. «Wir gelten nicht die Schäden ab, sondern helfen den Waldbesitzern, die ihren Wald bewirtschaften und so zu dessen Verjüngung beitragen», sagte Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann am Dienstag laut Medienmitteilung.