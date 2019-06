Kanton Bern spricht Geld für Gletschersee-Entlastungskanal

Wie die Berner Regierung am Donnerstag in einer Mitteilung in Erinnerung rief, kam es bei der letzten Entleerung dieses Sees im Juli 2018 zu einem Hochwasser im Simmental. Über die Simme und den Trübbach floss so viel Wasser ab, dass unten an der Lenk ein Campingplatz und ein Restaurant vorsorglich evakuiert wurden. Rund 100 Personen mussten eine Nacht in Notunterkünften verbringen. Verletzt wurde niemand.

Mit einer Kombination von Grabarbeiten und Mikrotunneling soll nun das Wasser des Favergessees durch eine Eisbarriere geführt und in die bestehende Gletschermühle abgeleitet werden, wie die Schwellenkorporation Lenk im April dieses Jahres mitteilte. Die Massnahmen kosten rund zwei Millionen Franken.

An diesen Gesamtkosten wird sich laut der Berner Kantonsregierung voraussichtlich auch der Bund beteiligen. Die Plaine-Morte-Ebene befindet sich im Grenzgebiet der Kantone Bern und Wallis.