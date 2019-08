Kanton Bern: Investitionsbedarf bleibt Sorgenkind

Doch der Fondslösung bläst politisch eisiger Wind entgegen. Namentlich die Bürgerlichen sind gegen einen Fonds und wittern darin ein intransparentes «Kässeli». Im Grossen Rat wird es darum im September zur Kraftprobe kommen. Simon wehrte sich am Freitag gegen den Vorwurf, die Regierung fokussiere einzig auf diese «Kässelilösung». Vorstellbar wäre für die Finanzdirektorin beispielsweise auch eine Fondslösung in Kombination mit Anpassungen an der verfassungsmässig garantierten Schuldenbremse.

Schwenke der Rat nicht auf die Fondslösung ein, werde der Kanton auf den neuen Bildungscampus in Burgdorf verzichten und den Neubau des Fachhochschulcampus in Bern fünf Jahre hinausschieben, machte der Regierungsrat vor einigen Tagen bereits klar. Gemäss Simon reicht es nicht mehr aus, bei kleinen Projekten zu sparen. Es brauche nun grosse Investitionsbrocken, die hinausgeschoben oder ganz gestrichen werden müssten.

Es geht ans Eingemachte

Der drohenden Finanzierungslücke von bis zu 700 Millionen will der Regierungsrat gemäss Finanzdirektorin «mit einem Mix an Massnahmen» begegnen. Bereits beschlossen hat die Regierung, dass die Sanierungen des Regionalgefängnisses Bern und der Justizvollzugsanstalt St. Johannsen hinausgeschoben werden. Gleiches gilt für den Kantonsbeitrag an die Sanierung oder den Neubau des Atelier-5-Baus des Kunstmuseums Bern.

Geprüft und verworfen hat der Regierungsrat hingegen pauschale Kürzungen im Hoch- und Tiefbau. In diesem Bereich sei die Bauausführung weitestgehend durch verbindliche Normen geregelt. Dort wo Einsparungen möglich seien, wird laut Simon bereits gespart.

Bei der Steuerung der Investitionsplanung ortet Simon Verbesserungspotenzial, namentlich im Hochbau. Bis im Herbst will sie ein entsprechendes Konzept erarbeiten. Bis dahin gilt ein Moratorium für die Eingabe neuer Hochbauprojekte.

Auch wenn alles im Sinn der Regierung umgesetzt würde, bleibt laut Simon eine Finanzierungslücke bestehen. Die Regierung müsse daher in auch in den kommenden Jahren die Investitionsvorhaben laufend neu beurteilen und priorisieren.