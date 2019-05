Ineichen verlässt die BKW

Die Nummer zwei bei der BKW nimmt den Hut: Hermann In­eichen, Leiter Produktion und stellvertretender Geschäftsführer, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, die BKW per Ende Jahr zu verlassen.

Dies teilte das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss mit. Um was für persönliche Gründe es sich dabei genau handelt, wollte die BKW auf Anfrage nicht näher erörtern. Ineichen gehört der Konzernspitze an, deren üppige Vergütung seit einigen Wochen zu reden gibt.