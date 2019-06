Grosser Rat steht hinter neuem Asyl-Integrationsmodell

Der bernische Grosse Rat steht hinter dem neuen Integrationsmodell im Asylwesen. Mit 100 zu 50 Stimmen genehmigte der Rat am Dienstag in erster Lesung das Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich.

Die Regierung will mit dem neuen Integrationsmodell «fördern und fordern». So wird zum Beispiel der Umzug von einer Kollektivunterkunft in eine Wohnung ans Sprachniveau oder an eine Erwerbstätigkeit gebunden.

Die Ratslinke kritisierte, es werde insgesamt viel mehr gefordert als gefördert. Zudem hätten es die vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge nicht immer in der eigenen Hand, ob sie die Kriterien erfüllten.

Die Mehrheit sah es anders: Fördern und fordern sei ein sinnvolles Prinzip, um die Akzeptanz des Asylwesens in der Bevölkerung zu stärken.

«Gewinn für alle»

Eine breite Mitte-Rechts-Mehrheit stellte sich in der Gesamtabstimmung hinter das Gesetz, das zum Beispiel aus Sicht der BDP «ein Gewinn für alle» ist. Auch die SVP begrüsste ausdrücklich, dass der Integrationswille stärker gewürdigt werde.

Die EVP stimmte zu, obwohl der Erlass tatsächlich mehr fordere als fördere. «Wir zählen nun auf engagierte, gut vernetzte Partner, die ihren Integrationsauftrag im Sinn des Förderns der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge wahrnehmen», sagte Fraktionssprecherin Melanie Beutler.