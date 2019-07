Gewitter fegt über den Kanton Bern

Innert drei Stunden gingen rund 30 Meldungen im Zusammenhang mit dem Gewitter ein, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage sagte. Die meisten davon hätten umgestürzte Bäume, abgeknickte Äste oder weggewehte Gegenstände betroffen. Meldungen über Verletzte gab es nicht.

7'500 Berner Haushalte ohne Strom

Aufgrund der starken Gewitter kam es am Nachmittag in diversen Berner Gemeinden zu Stromausfällen. Betroffen waren rund 7'500 Kunden der BKW vom Jura bis ins Berner Oberland, wie die BKW in einer Mitteilungen schreiben.

Die Störungen seien durch die starken Gewitter ausgelöst worden. Die meisten Störungen konnten behoben werden. Am Abend (Stand 19 Uhr) waren noch einige 100 Kunden ohne Strom.

Zentralschweiz stark betroffen

Besonders betroffen war die Zentralschweiz. In Luzern wurden Bäume entwurzelt und offenbar wurden auch Menschen von Ästen getroffen. Die von Meteoschweiz erhobenen Daten sind ausserordentlich: So wurden in Luzern Windspitzen von 135 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen: Dabei handelt es sich um den dritthöchsten Wert seit der Einführung der einheitlichen Messungen im Jahr 1981.

Nur gerade der Sturm Lothar vom 26. Dezember 1999 mit über 140 km/h und der Sturm vom 26. Januar 1995 mit rund 140 km/h erreichten höhere Werte. Bemerkenswert war auch der Temperatursturz, wie der Zgraggen weiter sagte: Innerhalb von nur gerade 20 Minuten fiel das Thermometer in Luzern um acht Grad von 24 auf 16 Grad.