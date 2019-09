Einkauf der BKW in Zürich sorgt schweizweit für Kritik

Die Swisspro Group mit Hauptsitz in Urdorf ZH ist im elektrotechnischen Bau und Unterhalt von KMU- und Industrieimmobilien sowie bei ICT-Lösungen für Geschäftskunden tätig. Durch die Übernahme entstehe eine schweizweit führende Anbieterin in diesem Bereich, so die BKW.

Die Übernahme garantiere den Besitzern ausserdem eine Schweizer Nachfolgelösung, die ihre Firma weiterentwickle und die Arbeitsplätze in der Schweiz sichere. Swisspro ergänze das bestehende Dienstleistungsangebot der BKW ideal – sowohl geografisch als auch was Leistungen und Kunden angehe.

Sowohl die beiden bisherigen Eigentümer, Johann Jann und Mauro Dal Bosco, als auch die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung werden die Geschäfte der Swisspro weiterhin führen.

Das Unternehmen bleibt als eigenständige Marke im Firmennetz der BKW erhalten, so wie dies auch bereits bei anderen Zukäufen gehandhabt wurde. Die Übernahme muss noch von der Wettbewerbskommission genehmigt werden. An der Börse kamen die News mässig an: Der Aktienkurs der BKW sank bis Tagesende um 0,4 Prozent.