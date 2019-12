Ein doppelter Boden für die Steuersenkungen

Die neue Steuergesetzrevision sieht keine Steuersenkungen vor. Und doch ist in der Gesetzesvorlage die Rede von solchen. Geplant ist, dass der Grosse Rat in den nächsten Budgetdebatten die Steueranlage für Privatpersonen und für Firmen senkt. Also dann, wenn er wie jede Gemeinde auch die Steuer festlegen kann, ohne dies in einem Gesetz verankern zu müssen.