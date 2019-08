Drei Institutionen müssen warten

Das Problem: Der Kanton hat nicht genug Geld, um das alles zu finanzieren. Deshalb war bei der Regierung Verzichtsplanung angesagt. Seit Freitag ist klar, welche Projekte für sie keine Priorität haben.

Gleich komplett gestrichen wurde die Sanierung des Gebäudes der Erziehungsdirektion an der Sulgeneckstrasse, wie Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) an der Budgetmedienkonferenz erläuterte. Um je fünf Jahre verschoben werden zudem die Sanierungen des Regionalgefängnisses Bern und der Justizvollzugsanstalt St. Johannsen. Dasselbe gilt für den Kantonsbeitrag an den Neubau des Kunstmuseums in der Stadt Bern.

«Wir haben insgesamt 28 Investitionsvorhaben unter die Lupe genommen», so Simon. Angeschaut worden seien jene Projekte, die mindestens 20 Millionen Franken kosten. Ausschlaggebend für die Entscheide der Regierung seien unter anderem die Konsequenzen eines Verzichts oder einer Verschiebung der Projekte gewesen.

Gelassene Reaktionen

Bei den betroffenen Institutionen reagiert man unaufgeregt auf die Neuigkeiten. Manfred Stuber, der Direktor der Justizvollzugsanstalt St. Johannsen, gibt aber zu bedenken: «Wenn die Renovation mittelfristig nicht stattfindet, könnten die Instandstellungskosten steigen.»

Diese Befürchtung wird auch in der neuen Justizvollzugsstrategie der Regierung geäussert. Die Gebäude seien aber generell in keinem schlechten Zustand, steht dort. Ursprünglich war geplant, St. Johannsen zwischen 2022 und 2027 zu sanieren. Nun könnte es 2027 bis 2032 werden.

«Eine weitere Verzichtsplanung wird wahrscheinlich Realität.»Beatrice Simon Finanzdirektorin (BDP)

Beim Regionalgefängnis Bern war am Freitag niemand von der Direktion erreichbar. Klar ist aber, dass es dort aktuell grössere Probleme gibt als in St. Johannsen. Gemäss Justizvollzugsstrategie sind die Zellen zu klein, es gibt zu wenige Arbeitsmöglichkeiten, und Trennungsvorschriften können nicht eingehalten werden. Diese Zustände hätten ab 2026 behoben werden sollen. Jetzt könnten sich die Angestellten und die Insassen bis 2031 gedulden müssen.

Gelassen gibt sich Jonathan Gimmel, der Präsident der Dachstiftung Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee. «Wir sind immer noch in der Initialisierungsphase und werden frühestens Anfang 2021 ein konkretes Projekt vorlegen», sagt er. Vor 2024 sei der Baubeginn sowieso nicht möglich.

Da die Kantonsbeiträge ursprünglich für 2020 bis 2026 geplant gewesen wären und nun ab 2025 erfolgen sollen, ist die Differenz klein. «Wir treiben die Planung weiter voran», so Gimmel. Auch auf den in Aussicht gestellten Beitrag von Mäzen Hansjörg Wyss dürfte der Entscheid des Kantons keinen Einfluss haben.

Bei der Erziehungsdirektion schliesslich bedeutet der Verzicht auf die Sanierung unter anderem, dass der Energieverbrauch im Gebäude aus den 1970er-Jahren auch künftig hoch sein wird.

Massnahmen verworfen

Dank der Priorisierung kann die Finanzierungslücke zwischen 2022 und 2028 um 116 Millionen Franken verkleinert werden. Nur: Noch immer beträgt diese 500 bis 700 Millionen Franken. Deshalb hat die Regierung auch andere Ideen geprüft.

Zur Debatte stand gemäss Simon etwa, ob die neue Justizvollzugsanstalt im Gebiet Berner Jura-Seeland und der Anbau einer Administrativhaftanstalt beim Regionalgefängnis Thun mittels einer Partnerschaft zwischen Kanton und Privaten finanziert werden könnten.