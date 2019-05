Die Verteidigung der Zungenwurst

Kein Käse: Die Metzger lassen sich dabei vom Schicksal des Emmentalers leiten. Den langsamen Bernern war nämlich viel zu lange wurst, dass selbst Deutsche ihren grosslöchrigen Käse kopierten. So mussten sie 2004 zulassen, dass auch Käser in zehn anderen Kantonen ihren Emmentaler mit der damals gängigen Bezeichnung AOC schmücken durften.

Das soll den Metzgern nicht widerfahren. Wie Metzgermeister Matthias Nussbaum aus Wichtrach vom Schutzkomitee für die Wurst erklärt, steht deshalb im Pflichtenheft für das Markenschutzgesuch, dass diese nur dann Berner Zungenwurst heissen darf, wenn sie auch im Kanton Bern produziert wurde. Die Zutaten – Schweinefleisch, Speck, Rindfleisch, Schwarte – dürfen allerdings aus der ganzen Schweiz kommen. Übrigens enthält die erstmals 1835 in einem Kochbuch bezeugte Zungenwurst keine Rinds- oder Schweinszunge mehr.

Die Metzger sind laut Matthias Nussbaum guter Dinge, dass der Zertifizierung in der dreimonatigen Einsprachefrist kein Widerstand erwächst. Und keine langwierigen Rechtshändel nötig sind wie einst beim Emmentaler. Allerdings will auch kaum jemand ausserhalb des Bernbiets Zungenwürste herstellen. Fast jeder Kanton hat seine eigene zertifizierte Extrawurst. So gesehen geht es bei der Verteidigung der Berner Zungenwurst nicht gleich um die Wurst.