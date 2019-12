Die unbeirrbare Finanzpolitikerin

Nationalrätin Margret Kiener Nellen fährt mit dem Finger über eine rote Linie auf einer Karte. Hier, in Mariupol, habe sie einen Menschenrechtstisch geleitet. Und dort, in Chermalyk, werde in der Nacht regelmässig der Kindergarten beschossen. Die SP-Politikerin ist kaum mehr zu stoppen, wenn sie von ihren fünf Besuchen im Kriegsgebiet in der Ostukraine erzählt. Schrecklich sei es dort. Aber immerhin könne sie als Präsidentin der Schweizer Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der OSZE mit solchen Menschenrechtsmissionen einen Beitrag für den Frieden leisten.