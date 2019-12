Die hohen Pauschalen der Notare sinken, aber fallen nicht

Zig politische Auseinandersetzungen sind bei diesem Thema schon ausgeufert. Nun, da die härtesten Verfechter auf beiden Seiten nicht mehr im Grossen Rat sind, schienen die Sterne für einen Systemwechsel günstig zu stehen. Die Regierung nämlich wagte mit der Revision des Notariatsgesetzes einen forschen Schritt, als sie vor gut einem Jahr vorschlug, künftig notarielle Dienstleistungen nur noch nach Zeittarif abzurechnen. Sie ging dabei weiter, als das die zwei Vorstösse forderten.

In der Justizkommission wurde der regierungsrätliche Vorschlag allerdings verworfen, die Regierung lenkte angesichts des Widerstands ein. Und das Kantonsparlament konnte sich gestern auf nicht mehr als einen gutbernischen Kompromiss einigen: Bei Eheverträgen, Testamenten, Vorsorgeaufträgen oder Beglaubigungen entscheidet der Zeitaufwand. Geht es um Geld, um Verträge mit grossen Beträgen, gilt weiterhin ein gestaffelter Rahmentarif. Der untere Rahmen ist zwar nicht mehr fix, wenn es um sozial Schwächere geht. Aber eine Mindestgebühr bleibt stehen. Das Geschäft wird in einer zweiten Lesung nochmals behandelt.

Zum Nachteil des Umlands

Den Mittelweg hat die Justizkommission vorgespurt. Sie hat auch die Mindestgebühr wieder ins Spiel gebracht. Man fürchte, dass grosse Geschäfte günstiger und kleine teurer würden, argumentierte Vizepräsident Patrick Freudiger (SVP, Langenthal). Ausserdem führe stärkerer Wettbewerb zu mehr Konzentration. Und mehr Konzentration dazu, dass die notariellen Leistungen in ländlichen Gebieten geschwächt würden.

Michael Köpfli , Mitmotionär (GLP, Bern): «Eine Mindestgebühr für staatliche Monopolleistungen begünstigt staatlich geschützte Wuchertarife.» Bild: Stefan Wermuth

Einen tollkühnen Angriff ritt ein GLPler auf die «geschützte Werkstätte» der Notarinnen und Notare. Michael Köpfli (Bern) hielt dagegen und verwies auf den Preisüberwacher, der für die Abschaffung der Mindestgebühren einsteht. Eine Mindestgebühr für «staatliche Monopolleistungen» sorge dafür, das weiterhin «staatlich geschützte Wuchertarife» verrechnet würden.

Keine Staatsangestellten

Die GLP ging in ihrem Ruf nach Liberalisierung weit. So weit, dass sie gar bereit war, die Einführung eines Amtsnotariats als Alternative zu sehen. So fliesse das Geld wenigstens dem Kanton zu. Die Grünen zogen wacker mit, forderten eine Vorlage für ein solches System, bei dem die Notare Staatsangestellte sind. «Was jetzt vorliegt, ist ein Kompromiss, zu dem wir nicht so recht stehen können», erklärte Grüne-Sprecher Antonio Bauen (Bern). «Wir möchten nochmals über die Bücher.»

Für die SP ist der Entwurf «akzeptabel, auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass er weitergegangen wäre», wie Manuela Kocher Hirt (Worben) erklärte. Das freie Notariat abschaffen? Auch für die BDP kein Thema, für die FDP nicht mehr diskutabel. Die EVP ist gespalten, die EDU zeigte Sympathien für den SP-Vorschlag, in fünf Jahren zur Revision Bilanz zu ziehen. Für die GLP forderte Thomas Brönnimann in Tennismanier: «New balls, please!»