Der Kanton Bern vergibt vier Musikpreise

Vier Musikpreise vergibt der Kanton Bern in diesem Jahr. Diese gehen an die Oboistin Katharina Suske, den Multi-Instrumentalisten Resli Burri, ans «ensemble proton bern» und an die Band «Darkspace». Das teilt die Erziehungsdirektion am Mittwoch mit. Die Preisträger erhalten je 15'000 Franken, wie die Erziehungsdirektion mitteilt.