«Der Flughafen Bern hat ohne Linienverkehr keine Zukunft»

Nach dem Grounding von Skywork will die Kantonsre­gierung die Flughafen Bern AG mit Steuermillionen retten. Herr Ungricht, warum finden Sie das falsch?

Max Ungricht: Der Staat sollte nicht einen Halbtoten beatmen. Ohne Linienverkehr hat der Flughafen keine Zukunft. Deshalb sollte der Kanton stattdessen den Flugverkehr stützen, so wie er das bei allen anderen öffentlichen Verkehrsträgern auch macht. Richtig ist allerdings der geplante Beitrag an die Kosten der Flugsicherung. Denn die Flugsicherung Skyguide ist ein Monopolbetrieb, das ist politisch so gewollt. Folglich muss die Politik mithelfen, die Folgen des Monopols, die Überteuerung, zu korrigieren.