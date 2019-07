Berner Werte, die auf Waadtländer Geschichte zurückgehen

26. März 1536. Hinter den Mauern des Schlosses auf dem Inselvorsprung im Genfersee harren savoyische Soldaten aus. Ihre Lage ist aussichtslos, die Verzweiflung gross. Die Waadt ist von den Bernern eingenommen. Chillon als letzte Bastion ist umzingelt. Die Einnahme fiel nicht schwer, denn les Vaudois setzten sich kaum zur Wehr: Von der savoyischen Herrschaft hatten sie genug. Zwar setzte der Capitaine im Schloss Hilferufe ab, aber niemand stand ihm bei. An diesem Tag nähern sich Kriegsschiffe über den See, an Land warten Berner Truppen.