Berner Regierungsrat bekennt sich zu YB

In der Berner Kantonsregierung sitzen offenkundig einige YB-Fans. Der Regierungsrat teilte am Montag offiziell mit, er wünsche den Young Boys «viel Fortüne und Erfolg» in der Rückrunde.

Die Regierung sei «überzeugt, dass YB mit attraktivem Fussball die Bevölkerung zu begeistern vermag», heisst es im Communiqué weiter, das mit den Worten schliesst: «Hopp YB!»

Aus der Mitteilung geht auch hervor, dass der Kanton seinen Beitrag an den Verein «Fanarbeit Bern» von 30'000 auf 50'000 Franken pro Jahr erhöht. Der Verein besteht seit 2007. Er organisiert unter anderem Extrazüge an Auswärtsspiele der Young Boys und die Ragazzi-Treffs für unter 16-Jährige.