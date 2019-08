Berner Regierung sorgt sich um Medien

Als weitere Massnahmen schlägt die Berner Regierung den Aufbau einer kantonalen Onlineplattform für Medien, Parteien und Gemeinden vor. Ob auch private Medienpartner an der Plattform beteiligt wären oder ob die Privaten durch diese gar konkurrenziert würden, ist offen. Man sei erst auf der Stufe noch nicht konkretisierter Vorschläge, sagt Regierungssprecher Christian Kräuchi.

Zudem soll die Medienkompetenz von jungen Menschen gefördert werden und eine Stiftung für Medienförderung aufgebaut werden. Eine direkte Medienförderung– etwa in Form von finanziellen Beiträgen an Onlinemedien oder mit Beiträgen an die Lohnkosten von Medienschaffenden– lehnt der Regierungsrat hingegen ab. «Medien können ihre Rolle in einem demokratischen Staat nicht voll- kommen unabhängig erfüllen, wenn sie über eine finanzielle Förderung vom Staat abhängig sind.»

Der von der Regierung nun vorgelegte Bericht über die Medienförderung geht auf Motionen aus dem Grossen Rat zur Medienvielfalt zurück. Ein Auslöser war die Zusammenlegung der nationalen Berichterstattung in den Zeitungen des Tamedia-Verlags, zu dem auch die «Berner Zeitung» und der «Bund» gehören. Falls die vorgeschlagenen Massnahmen auf Zustimmung stossen, müsste zunächst das Informationsgesetz angepasst werden, um eine rechtliche Basis zu schaffen.