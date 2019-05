Berner Regierung fordert Anpassung des BKW-Vergütungsmodells

Der Regierungsrat anerkenne die erfolgreiche Unternehmensführung durch den Verwaltungsrat und die Konzernleitung der BKW. Der Unternehmensspitze sei es gelungen, die BKW strategisch neu auszurichten und beachtliche Profite zu erzielen, die sich in den letzten Jahren positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt habe.

Für den Kanton als Mehrheitsaktionär und damit für seine Bevölkerung sei so ein Mehrwert geschaffen worden. Im Branchenvergleich habe sich die BKW in den letzten Jahren herausragend gut entwickelt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Reputationsrisiko für die BKW

Mit Sorge beobachte der Regierungsrat hingegen die Entwicklung der Topsaläre. Diese stelle nach Auffassung des Regierungsrats ein Reputationsrisiko für die BKW dar.

Der Regierungsrat respektiert die Zuständigkeit des Verwaltungsrats zum Festlegen und Umsetzen der Lohnpolitik der börsenkotierten BKW. Er habe dem Verwaltungsrat aber seine kritische Haltung in der Salärfrage in einem Schreiben zur Kenntnis gebracht, auch wenn die auffällige Lohnsteigerung im Jahr 2018 wesentlich durch Sondereffekte verursacht worden sei.

2 Millionen für BKW-Chefin Thoma

Der Regierungsrat fordert vom Verwaltungsrat das Vergütungsmodell anzupassen, um künftig eine Entwicklung in dieser Art zu vermeiden. Dabei sei auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die BKW im Mehrheitsbesitz der öffentlichen Hand ist.

Der Regierungsrat schreibt in seiner Mitteilung nicht welche Saläre überprüft werden sollen. Es dürfte aber klar sein, dass vor allem das Salär von BKW-Chefin Suzanne Thoma gemeint ist. Im März diesen Jahres wurde bekannt, dass Thoma 2018 2,031 Millionen Franken verdient hat. Trotz durchzogenem Jahresergebnis bedeutete dies eine Lohnsteigerung von 56 Prozent. Grossräte von links bis rechts forderten daraufhin den Regierungsrat auf, beim Berner Energiekonzern einzugreifen.